Haberler Yaşam TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

Giriş Tarihi: 10.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:14

İlk Evim Arsa adımı için heyecan dorukta. Sosyal konut kuraları çekilirken TOKİ arsa kura sonuçları için de araştırmalar başladı. Müstakil ve müşterek arsa başvuruları tamamlandı. Kura süreci noter huzurunda ve canlı yayınlar ile başlayacak. TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte, takvim belli oldu mu gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Adaylar kura tarihleri ve sonuçları için araştırmalara başladı. 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte kuralara dair tüm detaylar…