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Giriş Tarihi: 10.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:14

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

İlk Evim Arsa adımı için heyecan dorukta. Sosyal konut kuraları çekilirken TOKİ arsa kura sonuçları için de araştırmalar başladı. Müstakil ve müşterek arsa başvuruları tamamlandı. Kura süreci noter huzurunda ve canlı yayınlar ile başlayacak. TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte, takvim belli oldu mu gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Adaylar kura tarihleri ve sonuçları için araştırmalara başladı. 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte kuralara dair tüm detaylar…

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

TOKİ arsa kuraları ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Sosyal konut kuraları ardından İlk Evim arsa etabının da yakında başlaması bekleniyor. Başvuruda bulunan adaylar TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için araştırmalara başladı. Konut kuralarında olduğu gibi hak sahibi belirleme kurası için canlı yayın açılması bekleniyor. Peki, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İlk Evim arsa kura takvimi

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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