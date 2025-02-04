TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: "50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor!" TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI 2025

Ödemelerin yüzde 25'i peşin geri kalanı 48 ay taksitle yapılacak. Faiz oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12.5, yıllık da yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşin, 36 ay vadede 6 aylık dönem için faiz oranı yüzde 7.5, yıllıkta da en fazla yüzde 15 olacak.

Vadeli satışlarda peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapılacak.