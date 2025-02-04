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Haberler Yaşam TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: "50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor!" TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:08

TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: "50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor!" TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde 834 arsayı satışa çıkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde açık artırma usulüne uygun olacak şekilde gerçekleşecek satışlarda alıcılar ödemelerini yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa satışı başlıyor. 50 ilde gerçekleşecek arsa satışları bulunduğu il, konum ve metrekaresine göre fiyat farkı gösteriyor. Müzayedeye Ankara ve İstanbul'dan katılım sağlanırken, çevrimiçi olarak da teklif verilebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detylar...

TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN 2025?

19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırma ile ilan edilen arsalar yeni sahiplerinin olacak.

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TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI 2025

Ödemelerin yüzde 25'i peşin geri kalanı 48 ay taksitle yapılacak. Faiz oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12.5, yıllık da yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşin, 36 ay vadede 6 aylık dönem için faiz oranı yüzde 7.5, yıllıkta da en fazla yüzde 15 olacak.

Vadeli satışlarda peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE?

Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

TOKİ ARSA SATIŞI İHALE TAKVİMİ 2025: 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman başlıyor?

ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 834 arsa, açık artırmayla satılacak.

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