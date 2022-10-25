TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ başvuruları için son günler yaşanıyor. İlk Ekim İlk İş Yerim projesi sosyal konut adımı 14 Eylül 2022 tarihinde başvurulara başlamıştı. TOKİ başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılan işlemlerde son gün yaklaşıyor. Son tarihi kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz günler kura çekimi tarihi de Başkan Ömer Bulut tarafından açıklandı. İlk temel atma töreni de gerçekleşirken konut, iş yeri ve arsa başvurusu yapmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor, ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ son başvuru tarihi…