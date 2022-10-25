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Haberler Yaşam TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:10

TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ başvuruları için son günler yaşanıyor. İlk Ekim İlk İş Yerim projesi sosyal konut adımı 14 Eylül 2022 tarihinde başvurulara başlamıştı. TOKİ başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılan işlemlerde son gün yaklaşıyor. Son tarihi kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz günler kura çekimi tarihi de Başkan Ömer Bulut tarafından açıklandı. İlk temel atma töreni de gerçekleşirken konut, iş yeri ve arsa başvurusu yapmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor, ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ son başvuru tarihi…

TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ başvuru tarihleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan sosyal konut, iş yeri ve arsa başvuruları devam ediyor. Başvuru dönemi son günlerine girdi. Fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, hangi tarihte sorularına yanıt aramaya başladı. Proje detaylarında paylaşılan TOKİ son başvuru tarihi kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında tüm detaylar…

TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.

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TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk Evim arsa başvuruları 10 EKİM 2022 tarihinde başladı ve 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.

İlk İş Yerim başvuruları da 10 EKİM 2022 tarihinde başladı ve 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ KONUT VE İŞYERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ başvuruları ne zaman son buluyor? İlk Evim İlk İş Yerim 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve son gün

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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