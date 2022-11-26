TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Cumhuriyet tarihinin en köklü yatırımında kura çekilişi devam ederken TOKİ Diyarbakır kura sonuçları merak ediliyor. Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor. Diyarbakır'da Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Merkez ve Silvan'a sosyal konut yapılacak. Şimdi gözler kura sonuçlarında. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı