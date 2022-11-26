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Haberler Yaşam TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 26.11.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 21:32

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Cumhuriyet tarihinin en köklü yatırımında kura çekilişi devam ederken TOKİ Diyarbakır kura sonuçları merak ediliyor. Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor. Diyarbakır'da Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Merkez ve Silvan'a sosyal konut yapılacak. Şimdi gözler kura sonuçlarında. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve isim listesi beli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. 5 bin 550 konutun kura çekimi için Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu kullanılacak. Toplamda 5 bin 500 konut Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçelerinde sahiplerini bulacak. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 ilçede toplamda 5 bin 500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez

27 Kasım: Merkez

28 Kasım: Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş

NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

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TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ KURA ÇEKİMİ DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor.

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TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT

DİYARBAKIR ERGANİ: 300

DİYARBAKIR BİSMİL: 196

DİYARBAKIR ÇERMİK: 158

DİYARBAKIR SİLVAN: 250

DİYARBAKIR KULP: 200

DİYARBAKIR EĞİL: 126

DİYARBAKIR HANİ: 250

DİYARBAKIR KOCAKÖY: 70

DİYARBAKIR CÜNGÜŞ: 112

DİYARBAKIR HAZRO: 124

DİYARBAKIR DİCLE: 250

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

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