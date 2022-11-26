TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022: TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve isim listesi beli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. 5 bin 550 konutun kura çekimi için Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu kullanılacak. Toplamda 5 bin 500 konut Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçelerinde sahiplerini bulacak. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…