TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) TOKİ Düzce kuraları başlıyor. Toplamda 1100 konut Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçeleri için yapılacak TOKİ Düzce kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Düzce TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. 2-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Düzce TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı bugün erişime açılıyor. Peki, Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…