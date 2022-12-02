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Haberler Yaşam TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 07:41

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) TOKİ Düzce kuraları başlıyor. Toplamda 1100 konut Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçeleri için yapılacak TOKİ Düzce kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Düzce TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. 2-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Düzce TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı bugün erişime açılıyor. Peki, Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. 2-3 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Düzce TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile ilan edilecek. Bugün yapılacak çekiliş ile Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez ilçelerinde inşa edilecek 520 konutun hak sahibi belirlenecek olup TOKİ Düzce sosyal konut başvuru sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. TOKİ Düzce kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri hız kazandı. Düzce TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2022 Düzce TOKİ kura çekilişi sonuçları ile başvuru sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ DÜZCE VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) Konya ve Düzce'de çekiliş gerçekleşiyor.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 8 ilçede toplamda 1100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Düzce kura çekimi 2-3 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda çekilecek.

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez

3 Aralık: Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2 Aralık 2022 Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ DÜZCE KONUTLARI NEREDE?

Toplam 8 ilçe için TOKİ Düzce kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 3 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Düzce evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

DÜZCE AKÇAKOCA 100 KONUT

DÜZCE KAYNAŞLI 100

DÜZCE MERKEZ 320

DÜZCE CUMAYERİ 100

DÜZCE ÇİLİMLİ 50

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