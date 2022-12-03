TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ Düzce kura çekimi dün itibariyle başladı. Birçok ilçenin kuraları dün çekilirken, TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama ekranı da erişime açıldı. Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçeleri için Sosyal Konut kuraları burada yapılacak. TOKİ Düzce kura çekimi canlı yayın ekranı Youtube üzerinden açılacak. 3 Aralık 2022 tarihi için, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. 2+1 ve 3+1 8 ilçede toplam 1100 sosyal konut sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi