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Haberler Yaşam TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:36

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ Düzce kura çekimi dün itibariyle başladı. Birçok ilçenin kuraları dün çekilirken, TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama ekranı da erişime açıldı. Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçeleri için Sosyal Konut kuraları burada yapılacak. TOKİ Düzce kura çekimi canlı yayın ekranı Youtube üzerinden açılacak. 3 Aralık 2022 tarihi için, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. 2+1 ve 3+1 8 ilçede toplam 1100 sosyal konut sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ Düzce kura çekimi canlı yayın ekranı Youtube üzerinden açılıyor. 8 ilçede toplam 1100 Sosyal Konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Düzce kura sonuçları dün bazı ilçeler için açılmıştı. Bu sebeple TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi aratılıyor. Peki, TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ DÜZCE'DE DEVAM EDİYOR

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü (bugün) Düzce'de çekiliş gerçekleşiyor.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYINI | 3 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 8 ilçede toplamda 1100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Düzce kura çekimi 2-3 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda çekiliyor.

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