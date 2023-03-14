TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa adlı proje kapsamında hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan konutlar noter huzurunda yapılan çekilişler ile sahiplerini buluyor. İsim listesi sorgulama işlemleri ise Youtube canlı yayın sonrası e devlet üzerinden yapılabiliyor. Deprem nedeniyle verilen aranın ardından TOKİ kura çekimi yeniden başlarken İstanbul kura tarihleri de belli oldu. Megakentte 50 bin konut için yapılacak çekilişin ardından kuralar tamamlanacak. Bu noktada TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağını merak eden vatandaşlar, TOKİ evleri nasıl olacak, 2+1 3+1 daire planları nasıl şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri…