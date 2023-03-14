TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa kura çekilişi sürecinde adım adım sona yaklaşılıyor. Kasım ayında başlayan kuralar, 50 bin konutun hak sahibini bulacağı İstanbul çekilişi ile son bulacak. Noter huzurunda çekilen ve canlı olarak yayınlanan kuralar sonucu isim listesinde yerini alan hak sahipleri ise nasıl bir eve sahip olacaklarını merak ediyor. Bu noktada TOKİ daire planları ve örnek daire görselleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak sorusunun yanıtı merak konusu olurken 2+1 ve 3+1 seçenekli TOKİ daire planları ve görselleri paylaşıldı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte il il TOKİ sosyal konut projesi daire görselleri…