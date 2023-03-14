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Haberler Yaşam TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları
Giriş Tarihi: 14.03.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 14:46

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa adlı proje kapsamında hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan konutlar noter huzurunda yapılan çekilişler ile sahiplerini buluyor. İsim listesi sorgulama işlemleri ise Youtube canlı yayın sonrası e devlet üzerinden yapılabiliyor. Deprem nedeniyle verilen aranın ardından TOKİ kura çekimi yeniden başlarken İstanbul kura tarihleri de belli oldu. Megakentte 50 bin konut için yapılacak çekilişin ardından kuralar tamamlanacak. Bu noktada TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağını merak eden vatandaşlar, TOKİ evleri nasıl olacak, 2+1 3+1 daire planları nasıl şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa kura çekilişi sürecinde adım adım sona yaklaşılıyor. Kasım ayında başlayan kuralar, 50 bin konutun hak sahibini bulacağı İstanbul çekilişi ile son bulacak. Noter huzurunda çekilen ve canlı olarak yayınlanan kuralar sonucu isim listesinde yerini alan hak sahipleri ise nasıl bir eve sahip olacaklarını merak ediyor. Bu noktada TOKİ daire planları ve örnek daire görselleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak sorusunun yanıtı merak konusu olurken 2+1 ve 3+1 seçenekli TOKİ daire planları ve görselleri paylaşıldı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte il il TOKİ sosyal konut projesi daire görselleri…

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda 7 Kasım 2022 tarihinde başladı.

İl il gerçekleştirilen çekilişlerin Mart ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kuralar 7 Şubat tarihi itibarıyla durduruldu.

Mart ayına girilmesiyle beraber ise çekimler yeniden başladı.

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TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

8-14 MART 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.098 konut

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK, hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları belli oldu! İşte il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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