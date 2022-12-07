TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kuraları bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları Youtube canlı yayını ile gerçekleşirken isim listeleri sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılıyor. 81 ilin kurası haftalık olarak yayımlanan takvime göre çekilirken projede konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağını merak ediyor. Bu noktada TOKİ evleri nasıl olacak, 2+1 3+1 daire planları nasıl şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri…