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Haberler Yaşam TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 14:36

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kuraları bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları Youtube canlı yayını ile gerçekleşirken isim listeleri sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılıyor. 81 ilin kurası haftalık olarak yayımlanan takvime göre çekilirken projede konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağını merak ediyor. Bu noktada TOKİ evleri nasıl olacak, 2+1 3+1 daire planları nasıl şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi haftalık takvime göre yapılıyor. İlk Evim projesinde 250 bin konut, noter huzurunda ve canlı olarak yapılan TOKİ kura çekilişi ile hak sahiplerini buluyor. Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da inşa edilecek konutların sahipleri belirlendi. Şimdi Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi için kuralar çekiliyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi ile belirlenen hak sahipleri, TOKİ evlerinin nasıl olacağını sorgulamaya başladı. 2+1 ve 3+1 seçenekli TOKİ daire görselleri, . Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapılacak? İşte il il TOKİ sosyal konut projesi daire görselleri…

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 7 Aralık 2022 Çarşamba (bugün) Karabük ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

7-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

7-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

7-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 7-11 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

7 Aralık: Konya ve Karabük

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak? 2+1 3+1 daire planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ örnek daire görselleri

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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