Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:45

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

TOKİ Hatay kura çekimi için 5 Ocak 2023 tarihi son gün olarak açıklandı. 15 ilçede toplamda 5 bin 25 konut hak sahibini bulacak. Hatay TOKİ kuraları 2 Ocak tarihinde başlamıştı ve 5 Ocak'ta sona erecek. Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı ilçelerinin kurasını izlemek isteyenler TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor. Peki; 5 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama ve canlı izleme ekranı.

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

5.etapta yer alan TOKİ Hatay kura çekimi son tarih 5 Ocak 2023 olarak açıklandı. 2 Ocak itibarıyla başlayan kuralar bugün sona erecek. Bu noktada; TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı araştırılırken aynı zamanda Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi de merak ediliyor. 5 Ocak 2023 tarihinde ayas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı ilçeleri için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi 5 Ocak 2023.

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

TOKİ HATAY KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Hatay kura çekimi 2-5 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 ilçede toplam 5 bin 25 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Antakya Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Merkez, İskenderun

3 Ocak: Kırıkhan, Dörtyol

4 Ocak: Belen, Hassa, Altınözü

5 Ocak: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

TOKİ HATAY EVLERİ NERELERDE?

Toplam 15 ilçe için TOKİ Hatay kura çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 5 Ocak tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Hatay evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

SON DAKİKA