Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:45

TOKİ Hatay kura sonuçları 5 Ocak 2023: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları canlı izle!

TOKİ Hatay kura çekimi için 5 Ocak 2023 tarihi son gün olarak açıklandı. 15 ilçede toplamda 5 bin 25 konut hak sahibini bulacak. Hatay TOKİ kuraları 2 Ocak tarihinde başlamıştı ve 5 Ocak'ta sona erecek. Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı ilçelerinin kurasını izlemek isteyenler TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor. Peki; 5 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama ve canlı izleme ekranı.