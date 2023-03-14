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Haberler Yaşam TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:42

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İlk İş Yerim projesinde kura çekimi takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan tarihler bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. TOKİ İş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal konutla birlikte duyurulan iş yerleri için de başvurular tamamlanmıştı. Peki, TOKİ İş yeri kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, TOKİ İş yeri kura tarihleri 2023 takvimi…

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre bu hafta kura çekimi başlıyor. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri hak sahiplerini bulacak. TOKİ İş yeri kura tarihleri son dakika belli oldu. Canlı yayın ile hak sahiplerinin belirlenmesi ardından e-devlet kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. İşte, 2023 TOKİ İş yeri takvimi…

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, '250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3.106 iş yeri için kuraları çekmeye başlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

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TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İŞ YERİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bakan Kurum'dan gelen açıklamaya göre İlk İş Yerim kurası 15 Mart Çarşamba günü başlıyor. Öncelikli olarak 12 ilde 3 bin 106 iş yeri için hak sahipleri belirlenecek.

İşte il il TOKİ İş yeri kura çekilişi tarihleri…

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İŞ YERİ KURA TAKVİMİ 2023

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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