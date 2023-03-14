Haberler Yaşam TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:42

TOKİ İş Yeri kura tarihleri 2023 takvimi belli oldu! TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi illerde?

TOKİ İlk İş Yerim projesinde kura çekimi takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan tarihler bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. TOKİ İş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal konutla birlikte duyurulan iş yerleri için de başvurular tamamlanmıştı. Peki, TOKİ İş yeri kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, TOKİ İş yeri kura tarihleri 2023 takvimi…