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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 07:13

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları 2023 isim listesi e devlet sorgulama ekranı ile kontrol ediliyor. Tuzla, Çatalca, Silivri kura çekilişleri ile 20 bin 740 konut hak sahiplerini buldu. Şimdi ise 28 bin 340 konut için Arnavutköy, Esenler, Başakşehir sonuçları açıklanıyor. ''2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. İlk Evim projesinde genç, emekli, engelli kategorileri ayrı ayrı değerlendiriliyor. İşte canlı yayın ile Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi 9 Nisan Pazartesi bugün de devam ediyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir isim listesi için e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Başvuru sahipleri bu noktada ''TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek olan kuralar sonrası megakentte 50 bin konutun genç, emekli, engelli hak sahipleri belli olacak. İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilir ve TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip edebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İSTANBUL İLE BİTİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İlk Evim kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

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