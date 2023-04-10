TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları 2023 isim listesi e devlet sorgulama ekranı ile kontrol ediliyor. Tuzla, Çatalca, Silivri kura çekilişleri ile 20 bin 740 konut hak sahiplerini buldu. Şimdi ise 28 bin 340 konut için Arnavutköy, Esenler, Başakşehir sonuçları açıklanıyor. ''2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. İlk Evim projesinde genç, emekli, engelli kategorileri ayrı ayrı değerlendiriliyor. İşte canlı yayın ile Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...