TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi 9 Nisan Pazartesi bugün de devam ediyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir isim listesi için e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Başvuru sahipleri bu noktada ''TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek olan kuralar sonrası megakentte 50 bin konutun genç, emekli, engelli hak sahipleri belli olacak. İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…