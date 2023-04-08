Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 08:16

TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için gözler devam eden kuralara çevrildi. Bilindiği gibi başvuru rekoru kırılan megakentte 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. "2023 TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. İşte canlı yayın ile TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi devam ederken e-Devlet sistemi üzerinden gün içerisinde sonuç sorgulama ekranı defalarca başvuruda bulunanlar tarafınca ziyaret ediliyor. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları yanıt arıyor. 1-19 Nisan 2023 tarihleri aralığında düzenlenecek kuralarda megakent kapsamındaki konutların sahipleri bir bir belli oluyor. İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA