Haberler Yaşam TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 08:16

TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları TIKLA SORGULA! 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için gözler devam eden kuralara çevrildi. Bilindiği gibi başvuru rekoru kırılan megakentte 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. "2023 TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. İşte canlı yayın ile TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.