TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ertelenen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası kaldığı yerden devam ediyor. Bu gelişme sonrası TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.