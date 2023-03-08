Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 07:53

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ertelenen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası kaldığı yerden devam ediyor. Bu gelişme sonrası TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

Deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri yeniden başlarken TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri de hız kazandı. Tarihi proje kapsamında Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek 50 bin konutun hak sahipleri canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak kura ile belli olacak. Bu noktada "TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi sonuçları zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları için gözler kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler açıklandı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleştiriliyor.

İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

SON DAKİKA