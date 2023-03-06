TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Bakan Kurum, bir son dakika açıklamasında bulunarak kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından başvuru sahipleri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ilçe ilçe sorgulanırken Toplu Konut İdaresi, başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini paylaştı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.