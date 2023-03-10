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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:57

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi sorgulanıyor. Deprem felaketi sebebiyle ertelenen İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Metropol şehirde 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmanın hayaliyle başvurularını gerçekleştiren 1 milyonu aşkın vatandaş ise İstanbul TOKİ kura sonuçları için gelecek açıklamalara kilitlendi. Mart ayına girilmesiyle beraber "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi belli oldu. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalar Mart ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem nedeniyle ertelenen kuraların yeniden başladığını duyurdu. Bu noktada megakentte yaşayan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi sonuçları zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sonuçlar için geri sayım sürerken konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi tarafından yayınlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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