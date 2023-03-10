TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi sorgulanıyor. Deprem felaketi sebebiyle ertelenen İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Metropol şehirde 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmanın hayaliyle başvurularını gerçekleştiren 1 milyonu aşkın vatandaş ise İstanbul TOKİ kura sonuçları için gelecek açıklamalara kilitlendi. Mart ayına girilmesiyle beraber "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi belli oldu. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.