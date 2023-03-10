TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim llistesi ne zaman açıklanacak? İşte konut başvurusu kabul edilenler!

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.