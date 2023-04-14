TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 PDF isim listesi sorgulama: Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF araştırmaları hız kazandı. 16 Mart'ta başlayan İlk Evim İstanbul kuralarında sona yaklaşılıyor. Tuzla, Çatalca, Silivri kura çekilişleri ardından Arnavutköy, Esenler, Başakşehir sonuçları belli oluyor. Toplamda 50 bin konutun hak sahipleri için genç, emekli, engelli kategorileri ayrı ayrı değerlendiriliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilirken e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi