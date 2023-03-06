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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi
Giriş Tarihi: 06.03.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 23:17

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde takvim takip ediliyor. Projenin başından bu yana en çok sorgulanan iller arasında İstanbul yer alıyor. İlçe ilçe araştırılan Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri ve isim listesi adayların gündeminde. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, hangi tarihte gibi sorular yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi ardından uzayan sosyal konut sürecinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama son durum…

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 Mart ayı için sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen çekiliş takviminde Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy isim listesi araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura çekilişi tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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