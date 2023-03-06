TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnatvutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde takvim takip ediliyor. Projenin başından bu yana en çok sorgulanan iller arasında İstanbul yer alıyor. İlçe ilçe araştırılan Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri ve isim listesi adayların gündeminde. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, hangi tarihte gibi sorular yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi ardından uzayan sosyal konut sürecinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama son durum…