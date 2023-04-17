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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:23

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

İlk Evim İstanbul TOKİ sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Tuzla, Çatalca, Silivri kuraları ardından Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi gerçekleşiyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Mega kentte gerçekleşen kuralar ile son bulacak hak sahibi belirleme işlemleri başvuruda bulunan adayların gündeminde. TOKİ İstanbul kura listesi genç, emekli, engelli kategorilerinde belli oluyor. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile yayında. 17 Nisan bugün Avrupa Yakası'nda kuralar devam ediyor. Diğer ilçelerde çekilen kuraların isim listesi sistemde yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre gündemde arsa kuraları olacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı sorgulanıyor. 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilir ve TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip edebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İSTANBUL İLE BİTİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İlk Evim kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

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