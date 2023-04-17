İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile yayında. 17 Nisan bugün Avrupa Yakası'nda kuralar devam ediyor. Diğer ilçelerde çekilen kuraların isim listesi sistemde yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre gündemde arsa kuraları olacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı sorgulanıyor. 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…