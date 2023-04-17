İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi: 2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

İlk Evim İstanbul TOKİ sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Tuzla, Çatalca, Silivri kuraları ardından Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi gerçekleşiyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Mega kentte gerçekleşen kuralar ile son bulacak hak sahibi belirleme işlemleri başvuruda bulunan adayların gündeminde. TOKİ İstanbul kura listesi genç, emekli, engelli kategorilerinde belli oluyor. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…