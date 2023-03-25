Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 25.03.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 06:36

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

Cumhuriyet tarihinin köklü yatırımı TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulaması sürüyor. Toplamda 50 bin konut Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını araştırıyor. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası