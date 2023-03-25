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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 25.03.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 06:36

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

Cumhuriyet tarihinin köklü yatırımı TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulaması sürüyor. Toplamda 50 bin konut Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını araştırıyor. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde sıra İstanbul'a geldi. Megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar ise "TOKİ İstanbul kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 MART CUMARTESİ

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: 25 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ve sonuç sorgulama sayfası

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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