Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023
Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:42

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

İlk Evim İstanbul TOKİ isim listesi e devlet sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konutun hak sahipleri yapılan kuralar sonucu paylaşıldı. Böylece 7 Kasım'da başlayan kuralar sonucu 250 bin konutun hak sahipleri belli oldu. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından bu sebeple aratılmakta. "İstanbul TOKİ sonuçları PDF indir" araştırması, kuraların bitmesiyle araştırılmakta. İşte İlk Evim TOKİ İstanbul sonuçları e devlet

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023 araştırması; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuralarının sona ermesiyle birlikte araştırılıyor. 1 Nisan'da başlayan kuralar dün akşam itibariyle sona erdi. Bu noktada TOKİ İstanbul sonuçları e devlet sorgulama ekranı üzerinden kura sonuçları öğrenebilir. İşte İlk Evim İstanbul TOKİ isim listesi

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 17 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliş gerçekleşti.

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri tamamlandı.

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

SON DAKİKA