Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:42

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI E DEVLET EKRANI: 2+1 3+1 İlk Evim Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi 2023

İlk Evim İstanbul TOKİ isim listesi e devlet sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konutun hak sahipleri yapılan kuralar sonucu paylaşıldı. Böylece 7 Kasım'da başlayan kuralar sonucu 250 bin konutun hak sahipleri belli oldu. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından bu sebeple aratılmakta. "İstanbul TOKİ sonuçları PDF indir" araştırması, kuraların bitmesiyle araştırılmakta. İşte İlk Evim TOKİ İstanbul sonuçları e devlet