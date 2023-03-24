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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:37

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kuraları ertelenmişti. Yaşanan gelişmelerden bir ay sonra TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak. 250 bin sosyal konut kuralarının son etabı İstanbul oldu. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden sorgulanabiliyorken, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını 29 Mart'a kadar devam edecek. Başvurularını yapan vatandaşlar, "TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama" araştırmasını yapıyor.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı 24 Mart günü de erişime açılacak. 16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut hak sahiplerinin olacak. Toplamda 50 bin konut Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını araştırıyor. İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları hakkında detaylar

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 MART PERŞEMBE

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

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