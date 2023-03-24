TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları canlı yayın izle: 24 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kuraları ertelenmişti. Yaşanan gelişmelerden bir ay sonra TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başladı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak. 250 bin sosyal konut kuralarının son etabı İstanbul oldu. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden sorgulanabiliyorken, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını 29 Mart'a kadar devam edecek. Başvurularını yapan vatandaşlar, "TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama" araştırmasını yapıyor.