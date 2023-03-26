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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:58

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası gerçekleşmesi gereken TOKİ kuraları ertelenmişti. Normalde Mart 2023'te bitmesi beklenen kuralar Nisan ayına sarkıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle üzerinden 29 bin 920 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2+1 3+1 evler için erişime açılacak. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde toplam 50 bin konut hak sahibini 19 Nisan'a kadar bulacak. TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını 29 Mart'a kadar Youtube üzerinden devam edecek. İşte TOKİ İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi 2+1 3+1

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı 26 Mart günü için erişime açılacak. Toplamda 29 bin 920 konut, noter huzurunda canlı yayınla erişime açılacak. 50 bin konut Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde hak sahiplerini bulacak. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi, her gün kuralar sonucu belli oluyor.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 MART PERŞEMBE

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 2+1 3+1 29 bin 920 konut TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgula

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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