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Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.02.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 23:50

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut atılımı olan 250 bin konutluk "İlk İşim İlk Evim" projesinde kuralar 7 Kasım'da başladı. 7. Etap kuraları başlarken, kuralar Ege Bölgesi'ne ulaşmış durumda. Mart 2023 tarihinde son bulacak kuralar için, "TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ İzmir kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanıyor. İşte 2023 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

"TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?" sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. 12 bin 400 adet hak sahiplerini beklerken, TOKİ kuraları 7. etap ile devam ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İzmir kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

23-28 Ocak 2023: Bursa

26-27 Ocak 2023: Denizli

28-29 Ocak 2023: Muğla

29-31 Ocak 2023: Balıkesir

30-31 Ocak 2023: Aydın

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

1 Şubat 2023: Çanakkale

1-3 Ocak 2023: Manisa

4 Şubat 2023: Uşak

5-6 Şubat 2023: Kütahya

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