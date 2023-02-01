Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 01.02.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 23:50

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut atılımı olan 250 bin konutluk "İlk İşim İlk Evim" projesinde kuralar 7 Kasım'da başladı. 7. Etap kuraları başlarken, kuralar Ege Bölgesi'ne ulaşmış durumda. Mart 2023 tarihinde son bulacak kuralar için, "TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ İzmir kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanıyor. İşte 2023 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı