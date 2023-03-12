TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: Sabah saatlerinden itibaren "12 Mart 2023 TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekliyor. İşte TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…