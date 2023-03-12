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Giriş Tarihi: 12.03.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 10:29

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: Sabah saatlerinden itibaren "12 Mart 2023 TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekliyor. İşte TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Kırklareli'ye geldi. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pınarhisar ilçelerine ilişkin kuraların çekileceği bu günde vatandaşlar "TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 12 Mart 2023 TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

Aşağıda bulunan linkle de kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemalpaşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI KIRKLARELİ İLE DEVAM EDİYOR

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

TOKİ Kırklareli kura çekimi sonuçları canlı izle! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?
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