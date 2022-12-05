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Haberler Yaşam TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:57

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama üç gündür yapılıyor. Üç büyük ilden sonra en fazla toplu konutun olduğu il olan Konya TOKİ kura heyecanı sürmekte. Konya TOKİ isim listesi, her günün sonunda yayımlanıyor. Bugün de Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü ve Seydişehir ilçelerinin kuraları yapılacak. 2+1 ve 3+1 TOKİ Konya kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden canlı izlenecek. Başvuru yapan adaylar, 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramakta. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ile birlikte gün içerisinde paylaşılacak. İşte TOKİ Konya sonuçları sorgulama ve detaylar…

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan Sosyal Konut İlk Evim çerçevesinde TOKİ Konya kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. 2 Aralık'ta başlayan TOKİ Konya kuraları bir süre daha devam edecek. Bu süre zarfında her gün sonu, TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi belli oluyor. TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar da öğrenebiliyor. İşte TOKİ Konya isim listesi ve diğer detaylar…

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE ZONGULDAK'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 5 Aralık 2022 pazartesi günü (bugün) Zonguldak ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

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