Haberler Yaşam TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:57

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YAYIN | 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama üç gündür yapılıyor. Üç büyük ilden sonra en fazla toplu konutun olduğu il olan Konya TOKİ kura heyecanı sürmekte. Konya TOKİ isim listesi, her günün sonunda yayımlanıyor. Bugün de Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü ve Seydişehir ilçelerinin kuraları yapılacak. 2+1 ve 3+1 TOKİ Konya kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden canlı izlenecek. Başvuru yapan adaylar, 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramakta. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ile birlikte gün içerisinde paylaşılacak. İşte TOKİ Konya sonuçları sorgulama ve detaylar…