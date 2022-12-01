TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Konya ilinde 7 bin 655 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi!