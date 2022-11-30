TOKİ sosyal konut projesi hak sahipleri belirleme kurası yanı sıra bugün İstanbul Tuzla'da gerçekleşen 50 bin konut belirleme kurası da ilgiyle takip edildi. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen birçok proje adım adım sahiplerine ulaşıyor. 250 bin konut / İlk Evim İlk İş Yerim kuraları çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan henüz kurası gerçekleşmeyen İstanbul TOKİ kura çekimi de sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte, 2022 Aralık ayı TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2+1 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları…