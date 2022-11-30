TOKİ kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ takvimi kapsamında belirlendi. Haftalık olarak açıklanan tarihler ile en çok sorgulananlar arasında İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi yer alıyor. 250 bin sosyal konut kurası yanı sıra 50 bin konutun bulunduğu projede TOKİ Tuzla kura çekimi de gerçekleşti. Peki, İzmir Ankara İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı…