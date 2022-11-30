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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:54

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi hak sahipleri belirleme kurası yanı sıra bugün İstanbul Tuzla'da gerçekleşen 50 bin konut belirleme kurası da ilgiyle takip edildi. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen birçok proje adım adım sahiplerine ulaşıyor. 250 bin konut / İlk Evim İlk İş Yerim kuraları çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan henüz kurası gerçekleşmeyen İstanbul TOKİ kura çekimi de sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte, 2022 Aralık ayı TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2+1 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

TOKİ kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ takvimi kapsamında belirlendi. Haftalık olarak açıklanan tarihler ile en çok sorgulananlar arasında İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi yer alıyor. 250 bin sosyal konut kurası yanı sıra 50 bin konutun bulunduğu projede TOKİ Tuzla kura çekimi de gerçekleşti. Peki, İzmir Ankara İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için açıklama yapıldı:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 11.00'de yapıldı.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir | 2022 sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yayında!

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

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