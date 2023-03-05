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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi
Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:23

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en köklü yatırımlarından TOKİ kura çekimi tarihleri ile gündemde yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yaptıkları başvurular ardından başvurularının kabul edilip edilmediğini sorguluyor. Kahramanmaraş depreminin ardından ertelenen İzmir, Tekirdağ, Edirne, İstanbul TOKİ kura çekilişi için gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje takvimine çevrildi. Peki TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 ne zaman? İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura tarihleri ertelenmişti. Yayınlanan son takvime göre 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecekti. Belirtilen illerde ikamet eden vatandaşların gözü kulağı TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ kura çekimi tarihleri 2023: İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

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