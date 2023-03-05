TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.