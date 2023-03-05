TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ! İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en köklü yatırımlarından TOKİ kura çekimi tarihleri ile gündemde yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yaptıkları başvurular ardından başvurularının kabul edilip edilmediğini sorguluyor. Kahramanmaraş depreminin ardından ertelenen İzmir, Tekirdağ, Edirne, İstanbul TOKİ kura çekilişi için gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje takvimine çevrildi. Peki TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 ne zaman? İzmir, Tekirdağ, İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi