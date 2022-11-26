Haberler Yaşam TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 26.11.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 08:39

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

TOKİ kura tarihleri Aralık ayı için belli oldu. Sosyal konut kuralarının başlamasından bu yana merakla beklenen İzmir, Ankara ve İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yeni takvim ile yanıt arıyor. Bakan Kurum tarafından Mart 2023'e kadar açıklanmaya devam edeceği sosyal konut başvuru sonuçları Doğu illerinde tamamlanmak üzere. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri asil ve yedek isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi 2022…