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Haberler Yaşam TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.11.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 08:39

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

TOKİ kura tarihleri Aralık ayı için belli oldu. Sosyal konut kuralarının başlamasından bu yana merakla beklenen İzmir, Ankara ve İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yeni takvim ile yanıt arıyor. Bakan Kurum tarafından Mart 2023'e kadar açıklanmaya devam edeceği sosyal konut başvuru sonuçları Doğu illerinde tamamlanmak üzere. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri asil ve yedek isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi 2022…

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

TOKİ sosyal konut kura takvimi yenilendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri için tamamlanmak üzere. Aralık ayının başında çekilecek iller de belli oldu. Noter huzurunda canlı yayın ile belli olan TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. TOKİ kura tarihleri 2022 takvimi haftalık olarak netleşmeye devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar ve güncel takvim…

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

26 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da kuralar çekiliyor.

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TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura tarihleri bitmek üzere.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

TOKİ 2022 kura tarihleri takvimi yenilendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte il il kura sonuçları sorgulama

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

26 - 28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

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