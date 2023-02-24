Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:35

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi ertelendikten sonra gözler yeni TOKİ kura tarihleri takvimine çevrildi. 250 bin dairelik sosyal konut kampanyasında 1+1 2+1 3+1 evler TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini bulurken, illerin çoğunda hak sahipleri açıklanmıştı. Bu sebeple "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ertelendi mi? İşte detaylar