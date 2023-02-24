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Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:35

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi ertelendikten sonra gözler yeni TOKİ kura tarihleri takvimine çevrildi. 250 bin dairelik sosyal konut kampanyasında 1+1 2+1 3+1 evler TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini bulurken, illerin çoğunda hak sahipleri açıklanmıştı. Bu sebeple "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ertelendi mi? İşte detaylar

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu mu, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kura çekilişi, yaşanan depremler sonucu ertelendi. Peki, 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

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