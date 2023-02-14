Haberler Yaşam TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:48

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kuraları ertelendi mi sorusu vatandaşlar tarafından sorulurken, bütün gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevrildi. En son yayımlanan TOKİ kura takvimi 2023'e bakıldığında bugün Tekirdağ kuralarının çekilmesi bekleniyordu. Bu nedenle Tekirdağ, İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar