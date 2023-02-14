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Haberler Yaşam TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:48

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kuraları ertelendi mi sorusu vatandaşlar tarafından sorulurken, bütün gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevrildi. En son yayımlanan TOKİ kura takvimi 2023'e bakıldığında bugün Tekirdağ kuralarının çekilmesi bekleniyordu. Bu nedenle Tekirdağ, İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ kura tarihleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Özellikle belli olması beklenen TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi, yaşanan afet yüzünden gerçekleşemedi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ? 2+1 3+1 Tekirdağ, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arası yapılması beklenen TOKİ kuraları şöyleydi:

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