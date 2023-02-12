Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:01

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yapılması planlanan Sosyal Konut TOKİ kura çekimi hakkında açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından geldi. İzmir TOKİ kura sonuçları bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyordu. Yaşanan iki büyük depremden sonra vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ertelendi mi, TOKİ kuraları ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin sosyal konut kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Peki, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ertelendi mi? İşte detaylar