Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:01

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yapılması planlanan Sosyal Konut TOKİ kura çekimi hakkında açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından geldi. İzmir TOKİ kura sonuçları bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyordu. Yaşanan iki büyük depremden sonra vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ertelendi mi, TOKİ kuraları ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin sosyal konut kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Peki, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ertelendi mi? İşte detaylar

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mart 2023 tarihine kadar bitmesi beklenen TOKİ konut/arsa kuraları, yaşanan iki büyük deprem sonrası araya girdi. Vatandaşlar, TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aramakta. Canlı yayınla vatandaşlara sunulan 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi için araştırmalar devam ediyor.

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arası yapılması beklenen TOKİ kuraları şöyleydi:

SON DAKİKA