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Haberler Yaşam TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:10

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ sosyal konut başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşların yanı sıra işlemlerini tamamlayamayan ya da sorunla karşılaşanlar da mevcut. TOKİ sonuçlanmamış başvuru var uyarısı da bu sorunlar arasında yerini alarak aramalara konu oldu. TOKİ başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. 81 ilde gerçekleşen işlemler 2+1 ve 3+1 ucuz konut projesi kapsamında Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Sonuçlanmayan başvuru uyarısını alan vatandaşlar sorunlarına çözüm aramaya başladı. Peki, TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? İşte, detaylar…

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek sorusu yanıt aramaya başladı. Başladığı günden bu yana TOKİ sosyal konut projesine gösterilen yoğun ilginin başvurunun son gününe kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle önceden TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşların sorunun bu kaynaktan olabileceği ile ilgili soruları yanıt buldu. TOKİ sonuçlanmamış başvuru var uyarısı için araştırmalar devam ediyor. İşte, 2022 sosyal konut projesi TOKİ sonuçlanmamış başvuru var sorunu hakkında merak edilenler…

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ SONUÇLANMAMIŞ BAŞVURU VAR NE DEMEK?

TOKİ başvuru e devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen işlemler başvuru ücretlerinin alınması ardından kura çekimini bekliyor.

"Sonuçlanmamış Başvuru Var" uyarısı başvurunun onaylandığı ancak hak sahibi olup olmadığının henüz belirlenmediği anlamına geliyor.

TOKİ kura çekimi sonrası ibare değişiklik gösterecek. Peki, kuralar ne zaman çekilecek?

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TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut şu açıklamalarda bulundu:

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.

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