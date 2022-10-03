Haberler Yaşam TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:10

TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? TOKİ başvurusu yapanlar bu soruya yanıt arıyor!

TOKİ sosyal konut başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşların yanı sıra işlemlerini tamamlayamayan ya da sorunla karşılaşanlar da mevcut. TOKİ sonuçlanmamış başvuru var uyarısı da bu sorunlar arasında yerini alarak aramalara konu oldu. TOKİ başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. 81 ilde gerçekleşen işlemler 2+1 ve 3+1 ucuz konut projesi kapsamında Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Sonuçlanmayan başvuru uyarısını alan vatandaşlar sorunlarına çözüm aramaya başladı. Peki, TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? İşte, detaylar…