TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ ödeme planı ve ev fiyatları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 81 ilde gerçekleşecek TOKİ sosyal konut projesi için başvurular devam ederken TOKİ taksit ödemeleri, peşinat tutarı, 3+1 ve 2+1 ev fiyatları merak ediliyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın başvurduğu TOKİ taksit artışı ve peşinat ödemeleri ile ilgili detaylar, geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı? İşte, TOKİ taksit artış miktarı, peşinat tutarı ve ev fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler…