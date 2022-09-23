TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar, kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramayı sürdürüyor. Uygun ödeme şartlarıyla 2+1 veya 3+1 ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ taksitlendirmeleri ve ödeme planı nasıl olacak merak ediyor. Bu noktada TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? soruları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ ödeme planı, konut fiyatları ve taksitlendirme ile ilgili detaylar, TOKİ resmi site üzerinden duyurulmuştu. 608 bin TL'lik 2+1 ev ile 850 bin TL'lik 3+1 evler için taksit artışı, yılda 2 kez gerçekleşecek. Peki, 3+1 ve 2+1 TOKİ taksitli ödeme planı nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlıyor? TOKİ peşinat ne kadar, konut fiyatları artacak mı? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ile ilgili güncel bilgiler...