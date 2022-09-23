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Haberler Yaşam TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 15:24

TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ ödeme planı ve ev fiyatları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 81 ilde gerçekleşecek TOKİ sosyal konut projesi için başvurular devam ederken TOKİ taksit ödemeleri, peşinat tutarı, 3+1 ve 2+1 ev fiyatları merak ediliyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın başvurduğu TOKİ taksit artışı ve peşinat ödemeleri ile ilgili detaylar, geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı? İşte, TOKİ taksit artış miktarı, peşinat tutarı ve ev fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar, kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramayı sürdürüyor. Uygun ödeme şartlarıyla 2+1 veya 3+1 ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ taksitlendirmeleri ve ödeme planı nasıl olacak merak ediyor. Bu noktada TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? soruları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ ödeme planı, konut fiyatları ve taksitlendirme ile ilgili detaylar, TOKİ resmi site üzerinden duyurulmuştu. 608 bin TL'lik 2+1 ev ile 850 bin TL'lik 3+1 evler için taksit artışı, yılda 2 kez gerçekleşecek. Peki, 3+1 ve 2+1 TOKİ taksitli ödeme planı nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlıyor? TOKİ peşinat ne kadar, konut fiyatları artacak mı? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ile ilgili güncel bilgiler...

TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

e-Devlet dışında bankalara da başvuru yapılabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

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TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.

e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ taksitleri sabit mi, ne kadar artacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, konut fiyatları artacak mı?

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

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