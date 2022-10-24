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Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 14:11

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

TOKİ teme atma töreni için nefesler tutuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek. Ardından hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimi Kasım ayında başlayacak. Başvurularını gerçekleştiren milyonlarca vatandaş, 2+1 ve 3+1 konutların inşaatının başlayacağı TOKİ temel atma töreni için geri sayıma geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz haftalarda TOKİ temel atma töreni tarihi ve inşaatların başlayacağı 17 ili açıklamıştı. Peki, TOKİ temel atma töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, hangi illerde yapılacak? TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, temel atılacak iller hangileri? İşte detaylar…

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesi temel atma töreni için geri sayım başladı. Bilindiği üzere 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de tamamlanacak olup ardından hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ temel atma töreni için bekleyişe geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de ilk temelin atılacağı tarihi ve illeri açıklamıştı. TOKİ temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ temel atma töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? Temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte, 2022 TOKİ evleri temel atma töreni tarihi ve konut temeli atılacak 17 il listesi…

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

SON DAKİKA: TOKİ EVLERİ İLK TEMEL TARİHİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projesinde ilk adım atılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yürütülen TOKİ sosyal konut projesi temel atma töreni tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, o açıklama…

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TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

TOKİ 25 EKİM TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ sosyal konut projesinin temel atma töreni, 25 Ekim 2022 Salı günü başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak.

500 bin konutta ilk temel atma töreni, 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İşyerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi.

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

"İlk Evim İlk İşyerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet eden Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."

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