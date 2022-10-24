TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesi temel atma töreni için geri sayım başladı. Bilindiği üzere 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de tamamlanacak olup ardından hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ temel atma töreni için bekleyişe geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de ilk temelin atılacağı tarihi ve illeri açıklamıştı. TOKİ temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ temel atma töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta? Temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte, 2022 TOKİ evleri temel atma töreni tarihi ve konut temeli atılacak 17 il listesi…