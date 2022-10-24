TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ sosyal konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak, temel atılacak iller hangileri?

TOKİ teme atma töreni için nefesler tutuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek. Ardından hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimi Kasım ayında başlayacak. Başvurularını gerçekleştiren milyonlarca vatandaş, 2+1 ve 3+1 konutların inşaatının başlayacağı TOKİ temel atma töreni için geri sayıma geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz haftalarda TOKİ temel atma töreni tarihi ve inşaatların başlayacağı 17 ili açıklamıştı. Peki, TOKİ temel atma töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, hangi illerde yapılacak? TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, temel atılacak iller hangileri? İşte detaylar…