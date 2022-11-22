TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en köklü sosyal yatırım projesi TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları için geri sayım başladı. Tunceli'nin Merkez, Hozat ve Mazgirt ilçeleri ile 4000 konut için Gaziantep Şehitkamil ilçesinde TOKİ kura çekimi gerçekleşti. TOKİ Tunceli Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldığında kazananlar öğrenilebilecek. Peki TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı