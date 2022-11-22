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Haberler Yaşam TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 19:09

TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en köklü sosyal yatırım projesi TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları için geri sayım başladı. Tunceli'nin Merkez, Hozat ve Mazgirt ilçeleri ile 4000 konut için Gaziantep Şehitkamil ilçesinde TOKİ kura çekimi gerçekleşti. TOKİ Tunceli Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldığında kazananlar öğrenilebilecek. Peki TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı

TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. TOKİ Tunceli kura çekimi 22 Kasım 2022 tarihinde yapılırken noter huzurunda canlı yayınlanan Tunceli ve Gaziantep kura çekimi sonrası gözler isim listesine çevrildi. Peki TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Gaziantep ve Tunceli illeri TOKİ kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

TUNCELİ 250 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Tunceli'de 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi' çerçevesinde il merkezi, Mazgirt ve Hozat ilçesinde yapılacak olan 250 konut için Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Önder Yurdakul, kurum amirleri ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura çekimi hakkında bilgi veren Vali Mehmet Ali Özkan, "Himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.Vali Özkan'ın konuşmasının ardından yüzde 5'i engelli, yüzde 5'i şehit ailesi, yüzde 20'si emekli, yüzde 20'si genç ve yüzde 50'si de diğer vatandaşlara ayrılan 250 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Proje ile Tunceli merkezde 93, Hozat'ta 89 ve Mazgirt ilçesinde de 68 konut inşa edileceği bildirildi.

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TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Tunceli kura çekimi 22 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak.

TOKİ TUNCELİ KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Tunceli kura çekimi 22 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Tunceli kurası, Tunceli Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. 250 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Tunceli evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

TUNCELİ MERKEZ 93

TUNCELİ HOZAT 2. ETAP 89

TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 68

TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tunceli kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı
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TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Tunceli ve Gaziantep kura çekiliş sonuçları isim isim sorgulama ekranı
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