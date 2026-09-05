Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 14:04

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Yürütülen arkeolojik çalışmalar, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan izleri gün yüzüne çıkardı. Eski bir Roma yerleşkesinde gerçekleştirilen kazılarda günlük yaşama dair çok sayıda bulguya ulaşılırken, keşifler arasında geçmişle doğrudan bağ kuran son derece dikkat çekici bir detay da yer aldı.

SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

İngiltere'deki Derwent Nehir kıyısında yer alan eski bir Roma yerleşkesinde gerçekleştirilen arkeolojik saha çalışmalarında; antik döneme ait madeni paralar, seramik kaplar ve içinde yakılmış insan kalıntılarının bulunduğu özel bir çömlek gün yüzüne çıkarıldı.

Görseller temsilidir.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Romalıların "Derventio" adını verdiği Little Chester bölgesindeki Darley Spor Sahaları'nda yürütülen kazılar; York Archaeology kuruluşu, amatör araştırmacılar ve Derby Müzesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Proje Lideri Laura Parker, elde edilen bulguların bölgede 1.800 yıl önceki yaşam tarzına ışık tuttuğunu açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

ULAŞIM HATLARI VE ESKİ SANAYİ BÖLGELERİ ODAK NOKTASINDA

Arkeolojik araştırmalar, Derbyshire bölgesinden geçen tarihi Ryknield Caddesi yakınındaki arazide yoğunlaştırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Toprağın kazıldığı her noktada yoğun miktarda seramik kalıntısına ulaşıldığını aktaran Parker, yaklaşık 1.600 yıldır kimsenin dokunmadığı küçük Roma sikkelerinin çıkarılmasının geçmişle günümüz arasında doğrudan bir bağ kurduğunu dile getirdi.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Bölgenin belirli kısımları daha önce taşkın riskini azaltma projeleri kapsamında incelenmiş, sağlam durumda bir Roma yolu ile bu yola bitişik binalar, demir aletler ve değirmen taşları gibi imalathane kalıntıları tespit edilmişti.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

1800 YILLIK SERAMİK ÜZERİNDE ROMALI ÇÖMLEKÇİNİN PARMAK İZİ BULUNDU

Saha çalışmalarında elde edilen en çarpıcı bulgu ise üzerinde üreticisine ait iz barındıran küçük bir seramik parçası oldu.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

M.S. 120 yılında üretildiği değerlendirilen bu parçada, Romalı çömlekçiye ait bir parmak izi tespit edildi. Parker, bu izin yüzyıllar öncesindeki bir zanaatkarla doğrudan temas kurma hissi yarattığını ve tarihsel açıdan eşsiz bir değer taşıdığını vurguladı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Gelecek yılın ağustos ayında üçüncü etabı gerçekleştirilecek olan saha çalışmalarının temel amacının katılımcılara arkeoloji eğitimi vermek olduğu belirtildi.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Sürece dahil olan amatör araştırmacıların, bölgedeki tarihsel sınırları zorlayan nitelikte yeni keşifler yapmayı sürdürdüğü bildirildi.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

1700 YILLIK SARAYIN KULESİNDE BULUNDU! YERDEN ISITMA SİSTEMİ ŞAŞIRTTI

Sırbistan'ın doğusundaki Negotin şehri yakınlarında yer alan Vrelo–Šarkamen arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 1700 yıllık görkemli bir Roma hamamı ortaya çıkarıldı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Arkeologlar, dairesel mimariyle tasarlanan bu hamamın anıtsal bir imparatorluk sarayının dev köşe kulesinin alt bölümüne yerleştirildiğini tespit etti.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Yapılan araştırmalar, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde dev bir kulenin içine bu şekilde hamam inşa edilmesinin bilinen doğrudan başka bir örneği olmadığını ve mimari açıdan eşsiz bir keşif olduğunu gösteriyor.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

MS 4. yüzyılın başlarında inşa edildiği belirlenen Vrelo–Šarkamen yerleşkesinin, Roma İmparatorluğu'nun Tetrarşi dönemindeki yöneticilerinden Maximinus Daia ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Surlar ve dev kulelerle korunan alanın yüksek statülü bir imparatorluk yerleşkesi olduğunu belirten uzmanlar, kulenin formuna uygun olarak dairesel biçimde inşa edilen hamamın üzerinin kubbeyle kapatıldığını ve bu kubbede altı pencereli bir aydınlatma açıklığı bulunduğunu kaydetti.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Hamamın içerisinde üç ayrı yıkanma alanı, bir buhar odası ve su ısıtma sistemleri yer alırken; yapının planlamasında saray mensupları ile hamam çalışanlarının girişlerinin birbirinden tamamen ayrıldığı görüldü.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

YERDEN ISITMASI BİLE VARMIŞ

Kazılarda Romalıların "hipokaust" adı verilen gelişmiş yerden ısıtma sisteminin izleri de günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Ocakta ısıtılan sıcak havanın zeminin altındaki boşluklarda dolaştırılarak tüm yapıyı ısıttığı sistemin yanı sıra, suyun ısıtılmasında kullanılan dev bakır kazanın oturtulduğu kaide de gün yüzüne çıkarıldı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Bakır kazan günümüze ulaşamamış olsa da korunan kaide sayesinde sistemin çalışma prensibi net bir şekilde anlaşıldı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

SARAYDAN KULENİN ALTINA GEÇİŞ YOLLARI ARALANIYOR

Yaklaşık 30 yıl önce aynı bölgedeki imparatorluk mozolesinde değerli altın takıların bulunması ve mezarın Maximinus Daia'nın ailesiyle ilişkilendirilmesi yerleşkenin önemini artırmıştı.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Arkeologlar şimdi sarayın ana yapısından kulenin alt seviyesindeki bu lüks hamama tam olarak nasıl geçildiğini çözmeye çalışıyor.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Devam eden kazılarla birlikte 1700 yıllık bu sıra dışı yapının işleyişine dair yeni sırların aydınlatılması bekleniyor.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

5 BİN 500 YIL ÖNCE İNŞA ETMİŞLER! PİRAMİTLERDEN BİLE ESKİ YAPI ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bataklık alanın içerisine gizlenmiş Watson Brake höyük kompleksinin MÖ 3400 yıllarına uzandığı kesinleşti.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Mısır'daki ilk piramitlerden bile yaklaşık 2 bin yıl, İngiltere'deki Stonehenge yapısından ise bin yıl eski olan bu alan, insanlık tarihine ilişkin temel kabulleri sarsmasıyla gündem oldu.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Söz konusu bilimsel keşif, devasa mimarinin yalnızca yerleşik tarım toplumlarınca inşa edilebileceğine dair tarihsel teorileri çürütmüş oldu.

Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı

Amatör arkeolog Reca Boughton tarafından keşfedilen detaylı araştırmalarla netleşen çalışmalar, alanın doğal bir yapı olmadığını doğruluyor.

SON DAKİKA