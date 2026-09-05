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Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 14:04
Toprağın altından 1800 yıllık şehir çıktı! Sel çalışması tarihi açığa çıkardı
Yürütülen arkeolojik çalışmalar, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan izleri gün yüzüne çıkardı. Eski bir Roma yerleşkesinde gerçekleştirilen kazılarda günlük yaşama dair çok sayıda bulguya ulaşılırken, keşifler arasında geçmişle doğrudan bağ kuran son derece dikkat çekici bir detay da yer aldı.