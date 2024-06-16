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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 12:54

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle yakından takip ediliyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasada birçok yeni düzenleme ile birlikte 3600 ek gösterge, Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi, ev hanımlarına emeklilik gibi konu başlıkları yer alıyor. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa hakkında tüm detaylar!

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler kalan yasaların ne zaman onaylanacağına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasada birçok yeni madde yer alıyor. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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