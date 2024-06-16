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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
12:54
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle yakından takip ediliyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasada birçok yeni düzenleme ile birlikte 3600 ek gösterge, Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi, ev hanımlarına emeklilik gibi konu başlıkları yer alıyor. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa hakkında tüm detaylar!