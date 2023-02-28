Haberler Yaşam Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:08

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile birlikte sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara, Ege, Kuzey Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de görülmesi beklenen doğa olayının iki gün sürmesi bekleniyor. Yapılan son dakika uyarısı ardından toz taşınımı nedir, kaç gün sürecek, hangi illerde olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Ülkeniz Doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekilirken bu haftanın ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Peki, toz taşınımı zararları neler, neden olur? İşte, tüm merak edilenler…