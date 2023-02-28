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Haberler Yaşam Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:08

Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile birlikte sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara, Ege, Kuzey Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de görülmesi beklenen doğa olayının iki gün sürmesi bekleniyor. Yapılan son dakika uyarısı ardından toz taşınımı nedir, kaç gün sürecek, hangi illerde olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Ülkeniz Doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekilirken bu haftanın ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Peki, toz taşınımı zararları neler, neden olur? İşte, tüm merak edilenler…

Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

Toz taşınımı nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji hava durumu haritası üzerinde Marmara, Ege ve İç Anadolu ağırlıklı görülecek doğa olayı iki gün boyunca görülecek. Vatandaşlar toz taşınımı zararları konusunda araştırmalara başladı. Öte yandan deprem bölgesinde sıcaklık yükselirken bazı illerde buzlanma ve don olayına dikkat çekildi. Peki, toz taşınımı ne demek, hangi illerde görülecek, neden olur? İşte, detaylar…

Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

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Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

TOZ TAŞINIMI NEDİR, NEDEN OLUR?

Sahra bölgesi başta olmak üzere, çöllerden atmosfere karışan tozların uzun mesafeler taşınarak, okyanus ve amazonlara değerli mineralleri taşıdığı ve gübreleme etkisi yaptığı bilinmektedir.

Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Toz taşınımı kaç gün sürecek, zararları neler?

Diğer taraftan kum ve toz fırtınaları, kronik sağlık sorunları bulunanlar ile hamile, yaşlı ve çocuklar için risk oluşturmaktadır. Kum ve toz fırtınalarının ulaştırma sektörü (hava, kara ve deniz ulaşımını) başta olmak üzere, birçok sektörü de etkilediği görülmektedir.

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