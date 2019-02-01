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'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

'da "Bu nasıl insanlık" dedirten bir dram yaşayan aile yeni evlerine kavuştu. Oturdukları ev kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı evin boş olduğu bir günde yıkılınca Kaymakamlığı duruma el koydu.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 17:32
Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

'un ilçesindeki Yeniköy Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki kızı ve torunu ile yaşayan (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gitti.

Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

Geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını gördü.

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Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

"Bu nasıl insanlık" dedirten bir dram yaşayan ailenin yardım çağrısına Kaymakamlığı sessiz kalmadı.

Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

Konuyla ilgili harekete geçerek inceleme başlatan Kaymakamlığı eşyaları beton parçalarının altında kalan aileye ilçe merkezindeki bir eve yerleştirdi.

Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan ilçesi Yeniköy mahallesinde meydana gelen, bir vatandaşa ait olan evin yıktırılması olayı ile ilgili yaptığımız araştırma neticesinde, ve kızları G.O ve B.O.'ya ait olduğu belirtilen ev anne Gülsen Paslı ve kardeşlerine babalarından kalma olup miras yoluyla paylaştırılmamıştır.

Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

Kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı evin boş olduğu bir günde kardeşler tarafından yıkılmıştır.

Trabzon'dan güzel haber: İnsanlık ölmedi

Kaymakamlığı SYDV tarafından söz konusu aileye yardım yapılarak ilçe merkezinde bir eve yerleştirilmiş ve mağduriyetleri giderilmiştir. Kaymakamlığımızca gerekli her turlu yardım yapılmakta olup mağduriyetleri giderilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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