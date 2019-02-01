Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan Arsin ilçesi Yeniköy mahallesinde meydana gelen, bir vatandaşa ait olan evin yıktırılması olayı ile ilgili yaptığımız araştırma neticesinde, Gülsen Paslı ve kızları G.O ve B.O.'ya ait olduğu belirtilen ev anne Gülsen Paslı ve kardeşlerine babalarından kalma olup miras yoluyla paylaştırılmamıştır.