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Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
06:57
Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yüzde 11'i kadın trafik polislerinden oluşuyor. İzmir'in kalbinde trafik akışını düzenleyen ve yol kontrolü yapan kadın trafik polisleri, kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. 2018'in ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.