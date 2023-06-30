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Haberler Yaşam Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 06:57

Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yüzde 11'i kadın trafik polislerinden oluşuyor. İzmir'in kalbinde trafik akışını düzenleyen ve yol kontrolü yapan kadın trafik polisleri, kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. 2018'in ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Ceyhan TORLAK
Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

Karabağlar Bölge Amiri bir çocuk annesi Esra Ünlü (35), "13 yıllık polisim. İzmir'deki tek kadın amirim. Sürücüler kadın polisle karşılaşınca daha fazla saygı duyuyor.

Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

Ceza yeseler de kızmıyorlar. Teşekkür edip ayrılıyorlar. Biz vatandaşları suçlu olarak görmüyoruz. Amacımız onların can güvenliğini sağlamak. Öncelikli amacımız ceza yazmak değil.

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Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

İhlalleri cezalandırıyoruz. Kadın olarak bu mesleği yaptığımızdan dolayı gurur duyuyoruz."

Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

BAZEN "MEMUR BEY" DİYORLAR

2 çocuk annesi Seden Güneş (38), "17 yıllık polisim. 10 yıldır trafik polisi olarak görev yapıyorum. Kadın sürücüler 'İyi varsınız' diyerek bize destek oluyor.

Trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de kızmıyorlar, ‘teşekkür edip’ gidiyorlar

Bazı sürücüler ise heyecandan ya da ağız alışkanlığından 'memur bey' diye seslenebiliyor. Daha sonra 'memur hanım' diye düzeltiyorlar.

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