Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

TAKİP ETTİ YOLUNU KESTİ!

Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti. Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti! O anlar kamerada | Video