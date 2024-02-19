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Haberler Yaşam Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:16

Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

İstanbul'da Özlem Ç. Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araçtan inerek sürücüye saldıran Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek tehditler yağdırdı. Olay yerinden ayrılan Baran Gür'ü uzun süre takip eden ve yolunu kesen Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar, cep telefonu ile kayda alındı!

DHA
Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

Şoke eden olay İstanbul Kartal'ta 2 Şubat'ta yaşandı. İddiaya göre, Özlem Ç. yönetimindeki 34 HJU 918 plakalı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı.

Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

ARACI DEFALARCA KEZ TEKMELEDİ…

Tartışmanın uzaması üzerine görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç. tehdit ve hakaretlerde bulundu. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi.

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Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.

Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

TAKİP ETTİ YOLUNU KESTİ!

Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti. Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti! O anlar kamerada | Video

Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.Sanık Tuğba Yılmaz'ın reklam ajansı görünümündeki şirket vasıtasıyla örgüte uygun olduğunu düşündüğü kadınlarla iletişim kurduğu ve belli bir dönem güvenlerini kazanınca örgüt üyesi erkeklerle buluşmalarını sağladığı anlatıldı.

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