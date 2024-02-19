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Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
13:16
Trafikte kadın maganda dehşeti! Otomobilden inip öyle şeyler yaptı ki: Kamera her şeyi kaydetti!
İstanbul'da Özlem Ç. Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araçtan inerek sürücüye saldıran Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek tehditler yağdırdı. Olay yerinden ayrılan Baran Gür'ü uzun süre takip eden ve yolunu kesen Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar, cep telefonu ile kayda alındı!