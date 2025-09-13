Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:28

TRANSFER SEZONU 2025-2026: Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbol dünyasında heyecanla takip edilen transfer dönemleri, takımların kadrolarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminin bitiş tarihi merak edilirken, ara transfer döneminin de ne zaman sona ereceği futbolseverlerin gündeminde. Peki, Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımlar, yaz transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Gözler şimdi transfer penceresinin kapanış tarihine ve ara transfer dönemine çevrildi. Peki 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, 2025-2026 transfer döneminde son durum!

YAZ TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Futbolda Türkiye için 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 30 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" 12 Eylül 2025 gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.

