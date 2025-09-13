TRANSFER SEZONU 2025-2026: Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımlar, yaz transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Gözler şimdi transfer penceresinin kapanış tarihine ve ara transfer dönemine çevrildi. Peki 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, 2025-2026 transfer döneminde son durum!