Haberler
Yaşam
TRANSFER SEZONU 2025-2026: Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:28
TRANSFER SEZONU 2025-2026: Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbol dünyasında heyecanla takip edilen transfer dönemleri, takımların kadrolarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminin bitiş tarihi merak edilirken, ara transfer döneminin de ne zaman sona ereceği futbolseverlerin gündeminde. Peki, Yaz transfer dönemi bitti mi, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?