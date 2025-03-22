Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

Gece saat 01.00 sularında, Muratpaşa ilçesindeki bir kafeteryaya giden Polat Dereli, burada vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışmaya girdi ve bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanan Dere hastaneye kaldırılırken, Dereli olay yerinden bisikletiyle kaçtı. Yaklaşık 15 dakika sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan Deniz Akten ile tartışmaya giren sanık, 48 bıçak darbesi ile Akten'i ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi.



