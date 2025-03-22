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Haberler Yaşam Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:30

Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

Antalya'da bisikletle gezdiği sırada bir kafeterya valesini bıçakla yaralayıp, 15 dakika sonra ise bir trompet sanatçısını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen ilk duruşmada, akıl sağlığıyla ilgili resmi rapor beklendiği için dava ileri bir tarihe ertelendi. Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise hayatını kaybeden trompet sanatçısının 48 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İHA
Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

Gece saat 01.00 sularında, Muratpaşa ilçesindeki bir kafeteryaya giden Polat Dereli, burada vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışmaya girdi ve bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanan Dere hastaneye kaldırılırken, Dereli olay yerinden bisikletiyle kaçtı. Yaklaşık 15 dakika sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan Deniz Akten ile tartışmaya giren sanık, 48 bıçak darbesi ile Akten'i ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

SANIK OLAY YERİNDE ÇALIŞMALARI İZLEDİ
Cinayet Büro ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sanık Polat Dereli'nin olay yerine geri gelerek çalışmaları izlediği fark edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Dereli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

SAVCILIK: "CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİ"
Savcılığın hazırladığı iddianamede, sanığın kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından yargılanması talep edildi. İddianamede, sanığın rastgele insanlara saldırarak toplum güvenliğini tehdit ettiği ve en ağır cezanın verilmesi gerektiği belirtildi.

Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

OTOPSİ RAPORU: 48 BIÇAK DARBESİ
Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Deniz Akten'in vücudunda toplam 48 bıçak darbesi tespit edildi.
Göğüs, sırt, boyun ve karın bölgelerine aldığı 12 darbe öldürücü nitelikteydi. Büyük damar yaralanmaları ve iç organ hasarı nedeniyle yoğun kan kaybı yaşandığı belirlendi. Bıçak darbelerinden bazılarının akciğer ve mideye ulaştığı tespit edildi.

Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Polat Dereli, suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında: Olay günü denize girdim, hava soğuyunca kaldığım yere yürüyordum. Beni sivil polisler durdurdu ve gözaltına aldı. Elimde bıçak yoktu. Deniz Akten ve Osman Dere'yi tanımam, onlara saldırmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sanığın avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu iddia ederek, adli tıp raporunun yargılamanın seyrini değiştirebileceğini savundu.