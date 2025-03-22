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Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
14:30
Trompet sanatçısını öldürüp valeyi yaraladı! Otopsi raporu kan dondurdu: Tam 48 bıçak darbesi
Antalya'da bisikletle gezdiği sırada bir kafeterya valesini bıçakla yaralayıp, 15 dakika sonra ise bir trompet sanatçısını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen ilk duruşmada, akıl sağlığıyla ilgili resmi rapor beklendiği için dava ileri bir tarihe ertelendi. Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise hayatını kaybeden trompet sanatçısının 48 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.