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TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:17
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
TRT 1 kanalında, UEFA Avrupa Ligi'nin dikkatle beklenen karşılaşmalarından biri ekranlara gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Lyon takımına karşı zorlu bir sınav verecek. Bu önemli mücadele, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşatacak. TRT 1'in yayın akışına göre, Fenerbahçe ile Lyon arasındaki bu kritik maç akşam saatlerinde canlı olarak yayınlanacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak? İşte 23 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışındaki detaylar!