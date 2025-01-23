TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde büyük ilgiyle takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe'nin Lyon ile karşılaşacağı mücadele, TRT 1 ekranlarında futbolseverler ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı saat kaçta? İşte, 23 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve maç saatiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...