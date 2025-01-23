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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:17

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 kanalında, UEFA Avrupa Ligi'nin dikkatle beklenen karşılaşmalarından biri ekranlara gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Lyon takımına karşı zorlu bir sınav verecek. Bu önemli mücadele, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşatacak. TRT 1'in yayın akışına göre, Fenerbahçe ile Lyon arasındaki bu kritik maç akşam saatlerinde canlı olarak yayınlanacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak? İşte 23 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışındaki detaylar!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde büyük ilgiyle takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe'nin Lyon ile karşılaşacağı mücadele, TRT 1 ekranlarında futbolseverler ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı saat kaçta? İşte, 23 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve maç saatiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, TRT 1'DE Mİ?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Avrupa maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz yayımlanacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

23 OCAK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

08:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Fenerbahçe - Lyon

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK: Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 3A, Frekans;11.096, Polarizasyon; H, Sembol Oranı; 30000, FEC; 5/6

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