Ünlü oyuncu Tuğçe Açıkgöz hayatı son günlerde magazin gündeminde yer alıyor. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile adının aşk dedikodularına karıştığı Tuğçe Açıkgöz yaşı, dizileri, memleketi merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz'ün aile dostunun kuzeni. Açıkgöz'ün ününe ün kattığı dizi Yaz'ın Öyküsü olmuştu. Ünlü isim Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli? İşte yanıtı…