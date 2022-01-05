Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.