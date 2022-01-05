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Haberler Yaşam Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:59

Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

Ünlü oyuncu Tuğçe Açıkgöz hayatı son günlerde magazin gündeminde yer alıyor. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile adının aşk dedikodularına karıştığı Tuğçe Açıkgöz yaşı, dizileri, memleketi merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz'ün aile dostunun kuzeni. Açıkgöz'ün ününe ün kattığı dizi Yaz'ın Öyküsü olmuştu. Ünlü isim Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli? İşte yanıtı…

Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

Tuğçe Açıkgöz hayatı, Kaan Yıldırım ile yaşadığı iddia edilen aşk dedikodusu sonrası merak ediliyor. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz pek çok başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

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Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz nereli?

TUĞÇE AÇIKGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)

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