TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

TÜİK Türkiye'nin nüfus haritasını açıkladı. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu.

İşte o kentler...