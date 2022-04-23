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Haberler Yaşam TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri
Giriş Tarihi: 23.04.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 08:51

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin il il 2022 yılı itibarıyla nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2021 nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 2021 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. Türkiye'de vatandaşların ikamet ettikleri adresin kayıtlı olduğu ilçe ve illere göre önemli değişiklikler yaşandı. Birçok vatandaş bulunduğu ilin nüfusunu merak ediyor. Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? sorusuyla birlikte il il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Öte yandan Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte TÜİK verilerine göre bu haberin detayları...

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

TÜİK Türkiye'nin nüfus haritasını açıkladı. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu.

İşte o kentler...

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

EN GENÇ İL HANGİSİ?

Ortanca yaşın en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri? illere göre dağılımına bakıldığında, en düşük ortanca yaş oranı 20,6 olan Şanlıurfa en genç nüfusa sahip ilimiz oldu.

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TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

22,7 ile Siirt takip etti. En genç 3 ilimiz bu kentlerimiz oldu.

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

EN YAŞLI İL SİNOP

Diğer yandan Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.

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