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Haberler Yaşam TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:39

TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayı enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, geçen ay yapılan açıklamada, TÜFE verilerine göre aylık bazda yüzde 5,03 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye gerilemişti. Şimdi gözler, şubat ayına ait enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ev sahipleri, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından merakla beklenen bu veriler, özellikle kira sözleşmesi sona eren kiracılar için önemli olacak. Enflasyon oranları doğrultusunda, kiracılar ev sahiplerine TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre zam yapılması bekleniyor. Peki, şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar....

TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

ŞUBAT 2025 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 dönemi enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin katılımıyla düzenlediği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, Şubat ayı için yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bir önceki ankette yüzde 2,65 iken, bu dönemde yüzde 3,23'e yükseldi. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi de yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a çıktı.

TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Ocak ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oranında azalma kaydetti.

TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri incelendiğinde, en yüksek olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 22,80 olasılıkla artış göstermesi öngörülüyor. Ayrıca, TÜFE'nin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında yüzde 41,11 olasılıkla artacağı tahmin edilirken, yüzde 27,00 – 29,99 aralığında ise yüzde 21,46 olasılıkla bir artış bekleniyor.

Nokta tahminlerine dayalı olarak yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 14,52'si TÜFE'nin artışını yüzde 21,00 – 23,99 aralığında beklerken, yüzde 48,39'u artışın yüzde 24,00 – 26,99 arasında olacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 19,35'lik bir kesim ise enflasyon artışının yüzde 27,00 – 29,99 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.

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