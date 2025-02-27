TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri incelendiğinde, en yüksek olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 22,80 olasılıkla artış göstermesi öngörülüyor. Ayrıca, TÜFE'nin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında yüzde 41,11 olasılıkla artacağı tahmin edilirken, yüzde 27,00 – 29,99 aralığında ise yüzde 21,46 olasılıkla bir artış bekleniyor.

Nokta tahminlerine dayalı olarak yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 14,52'si TÜFE'nin artışını yüzde 21,00 – 23,99 aralığında beklerken, yüzde 48,39'u artışın yüzde 24,00 – 26,99 arasında olacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 19,35'lik bir kesim ise enflasyon artışının yüzde 27,00 – 29,99 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.