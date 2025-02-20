TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

OCAK AYI ENFLASYON KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Ocak ayında enflasyon oranları dikkat çekici bir şekilde artış göstermiştir. Ocak ayında 12 aylık ortalama bazda tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 39,5 oranında yükselmiştir.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatlarında yüzde 5,03, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 3,06'lık bir artış kaydedilmiştir.

Yıllık enflasyon oranları ise, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,2 olarak açıklanmıştır. Bu oranlar, 2023 Temmuz'dan bu yana TÜFE'deki en düşük yıllık enflasyon oranını temsil etmektedir. 2023 Temmuz ayında, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.