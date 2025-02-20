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Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:07

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait enflasyon verilerini açıklamak için tarih belirledi. Bu açıklama, ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar, yatırımcılar, ev sahipleri ve kiracılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri, özellikle konut piyasasını etkilemesi ve ekonomik analizler için önemli bir gösterge olacak. Peki, Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

ÜİK, enflasyon rakamlarına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Ocak ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %5,03 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %3,06 oranında bir yükseliş kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise, tüketici fiyatlarında %42,12, üretici fiyatlarında ise %27,2 olarak açıklanmıştı. Şimdi tüm dikkatler, şubat ayına ait güncel enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Şubat ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'ünde açıklanıyor. Şubat ayına ait enflasyon verileri, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

OCAK AYI ENFLASYON KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Ocak ayında enflasyon oranları dikkat çekici bir şekilde artış göstermiştir. Ocak ayında 12 aylık ortalama bazda tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 39,5 oranında yükselmiştir.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatlarında yüzde 5,03, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 3,06'lık bir artış kaydedilmiştir.

Yıllık enflasyon oranları ise, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,2 olarak açıklanmıştır. Bu oranlar, 2023 Temmuz'dan bu yana TÜFE'deki en düşük yıllık enflasyon oranını temsil etmektedir. 2023 Temmuz ayında, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ŞUBAT 2025: Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?
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