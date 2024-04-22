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TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
19:11
TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu
"Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu kaç?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde verileri paylaştı. Böylece Türkiye'nin 2023 nüfusu belli oldu. Peki en kalabalık il hangisi? Türkiye'nin nüfusu 2023'te kaç oldu? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...