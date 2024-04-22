TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Verilerilere göre; son yıllardaki en düşük nüfus artışı gerçekleşti. Peki Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...