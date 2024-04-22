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Haberler Yaşam TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 19:11

TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

"Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu kaç?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde verileri paylaştı. Böylece Türkiye'nin 2023 nüfusu belli oldu. Peki en kalabalık il hangisi? Türkiye'nin nüfusu 2023'te kaç oldu? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...

TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Verilerilere göre; son yıllardaki en düşük nüfus artışı gerçekleşti. Peki Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...

TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

İŞTE TÜRKİYE'NİN YENİ NÜFUSU

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

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TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

Adana 2 270 298

TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

Adıyaman 604 978

TÜİK güncel listeyi paylaştı! Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il 2023 nüfusu

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